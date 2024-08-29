نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة.. برشلونة يفشل في ضم نجم ليفربول قبل غلق الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة الإسباني لم يتمكن من إنهاء مفاوضاته لضم أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه. يسعى برشلونة إلى إتمام بعض الصفقات قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بنهاية شهر أغسطس الجاري.

برشلونة يفشل في ضم نجم ليفربول

وأوضحت التقارير أن برشلونة أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم لاعب من ليفربول، خصوصًا بعد تعرض لاعبه مارك بيرنال لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام رايو فاليكانو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقد ارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع اللاعب ستيفان بايتيتش من ليفربول، لكن الصحفي فابريزو رومانو كشف تعثر المفاوضات بين الناديين.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن برشلونة يواجه عقبات تتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف، مما يمنعه من إتمام صفقة التعاقد مع بايتيتش في الوقت الحالي.

نتيجة لذلك، سيقوم بايتيتش بالانتقال إلى نادي سالزبورج النمساوي على سبيل الإعارة من ليفربول، ومن المتوقع أن يسافر اللاعب يوم الخميس لإتمام إجراءات الانتقال.