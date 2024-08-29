نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نقدم لكم القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره التعاون في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره التعاون في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

وتبدأ أحداث مباراة اتحاد جدة وضيفه التعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة الاتحاد ضد التعاون

وتذاع مباراة الاتحاد والتعاون عبر قناة SSC الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بتعليق فارس عوض، أحمد النفسية ومحمد حسين.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد التعاون في المركز السابع بنفس عدد النقاط.