انت الأن تتابع خبر تصرف مفاجئ من سالم الدوسري يكشف تفاصيل أزمة جديدة مع سعود عبدالحميد ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انتقال سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن الدولي السعودي، إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ظهرت تفاصيل جديدة تكشف عن أزمة ملحوظة بينه وبين زميله في الهلال، سالم الدوسري. فقد أدى هذا الانتقال، الذي تم في صفقة بيع نهائي مقابل 2.5 مليون يورو، إلى تصاعد الجدل حول العلاقة بين اللاعبين، خاصة بعد سلسلة من التصرفات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سالم الدوسري يكشف تفاصيل أزمة جديدة مع سعود عبدالحميد