انت الأن تتابع خبر تصرف مفاجئ من سالم الدوسري يكشف تفاصيل أزمة جديدة مع سعود عبدالحميد ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع انتقال سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن الدولي السعودي، إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ظهرت تفاصيل جديدة تكشف عن أزمة ملحوظة بينه وبين زميله في الهلال، سالم الدوسري. فقد أدى هذا الانتقال، الذي تم في صفقة بيع نهائي مقابل 2.5 مليون يورو، إلى تصاعد الجدل حول العلاقة بين اللاعبين، خاصة بعد سلسلة من التصرفات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سالم الدوسري يكشف تفاصيل أزمة جديدة مع سعود عبدالحميد
- رحيل سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن الدولي السعودي، إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ألقى الضوء على أزمة كبيرة بينه وبين زميله في الهلال، سالم الدوسري.
- وكانت التقارير الإعلامية قد ألمحت إلى وجود توترات بين الدوسري وعبدالحميد، بسبب تدخلات قوية من الأخير في المباريات، مما دفع الدوسري لتقديم شكاوى إلى الجهاز الفني والإدارة بشأن سلوك عبدالحميد.
- أعلن نادي روما عن تعاقده مع سعود عبدالحميد في صفقة بيع نهائي بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا بعد أن قام سعود بإلغاء متابعة نادي الهلال على جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة بين الجماهير.
- في تطور جديد، قام سالم الدوسري بإلغاء متابعة سعود عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وهو تصرف فسرته الأوساط الرياضية على أنه تأكيد للأزمة بين اللاعبين. هذا التصرف يعكس العمق الذي وصلت إليه الخلافات، خاصة مع إصرار عبدالحميد على مغادرة الهلال وعدم استكمال عقده مع النادي.