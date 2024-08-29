نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الزعيم في كل مكان، معرفة موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري روشن السعودي بموسمه الجديد 2024-2025 والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويلتقي الهلال مع نظيره الرياض يوم السبت 14-9-2024 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الهلال ضد الرياض يوم السبت 14-9-2024، عبر قنواتها، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD.