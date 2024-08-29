نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تتشيلسي مع نظيره نادي سيرفيت مساء اليوم الخميس والموافق التاسع والعشرون من أغسطس الجاري لحساب منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي والذي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من جانب الجمهور في كل مكان.

ويلعب نادي تشيلسي مباراة الإياب على ملعب الفريق السويسري سيرفيت "جنيف" بعدما أنها مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 2/0.

موعد مباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي أمام سيرفيت في إياب دوري المؤتمر الأوروبي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سيرفيت