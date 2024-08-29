نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبالماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب الإسباني هذا الموسم، قبل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره فريق لاس بالماس، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره لاس بالماس، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد بالماس

1- برشلونة، 9 نقاط.

2- فياريال 7 نقاط.

3. سيلتا فيجو 6 نقاط.

4. أتلتيكو مدريد، 5 نقاط.

5. ليجانيس، 5 نقاط.

6. ريال مدريد، 4 نقاط.

7. أوساسونا، 4 نقاط.

8. ألافيس، 4 نقاط.

9. رايو فاليكانو، 4 نقاط.

10. أتليتك بيلباو، 4 نقاط.

11. بلد الوليد، 4 نقاط.

12. ريال سوسيداد، 3 نقاط.

13. خيتافي، نقطتان.

14. ريال بيتيس، نقطتان

15. إشبيلية نقطتان.

16. ريال مايوركا، نقطتان.

17. لاس بالماس، نقطة واحدة.

18. إسبانيول، نقطة واحدة.

19. جيرونا نقطة واحدة.

20. فالنسيا، دون نقاط.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا