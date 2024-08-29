موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة ريال مدريد ولاس بالماس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يوم الخميس 29 أغسطس 2024 على ملعب دي جرا كناريا معقل لاس بالاماس وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتبث أحداث مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.

وفاز ريال مدريد على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من الليجا بينما خسر لاس بالاماس من ليجانيس بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 4 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل لاس بالاماس المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.