نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد لاعب ليفربول يعلق على اهتمام برشلونة بضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي برشلونة، اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي ليفربول وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يرغب نادي برشلونة، في استعارة ستيفان ستيفان بايتيتش لاعب وسط ليفربول الشاب والذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

والد بايتيتش: لم أتوقع اهتمام برشلونة.. كنا في طريقنا إلى سالزبورج

قال والد بايتيتش في تصريحاته لراديو “راك 1” الإسباني: “لم أتوقع دخول نادي برشلونة في سباق التعاقد مع نجلي”.

تابع: "لقد استعدينا للذهاب إلى سالزبورج ولكننا لا نملك أي معلومات عن ما سيحدث".

وأضاف: "أود أن يلعب ستيفان لصالح نادٍ كبير مثل برشلونة أو ليفربول، فهو جاهز للعب في أندية كبيرة"

وصعد بايتيتش إلى صفوف فريق ليفربول الأول لكرة القدم، خلال صيف 2022، وعقده الحالي ممتد مع الريدز حتى يونيو 2027 وقيمته السوقية تبلغ 11 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.