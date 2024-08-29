نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم مواعيد مباريات البطولات الأوروبية من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولات الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وتقام 12 مباراة من أجل تحديد المتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي كما ستقام 22 مباراة في بطولة مؤتمر الدوري الأوروبي.

وتستأنف منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني بإقامة مبارتين في حين تقام ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الإسباني بينما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في مختلف البطولات اليوم:

مباريات تحديد المتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي

بيتروكوب ولدوجوريتس الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

أندرلخت ودينامو مينسك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

أياكس أمستردام وجاغيلونيا بياليستوك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

بشكتاش ولوجانو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

هارتس وفيكتوريا بلزن الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

بوراك بانيا لوكا وفرينكفاروزي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

رابيد فيينا وسبورتنج براجا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

دوري المؤتمر الأوروبي

طرابزون سبورت التركي وسانت جالين السويسري الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

أتلتيك بلباو وفالنسيا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

باناثينايكوس ولاني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

سيرفيت وتشيلسي الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

بوشكاش وفيورينتينا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

ريال بيتيس وهيرنيك الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني

جيرونا وأوساسونا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

ريال مدريد ولاس بالماس الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي