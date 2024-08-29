"خطر الانتكاسة يطارده".. صدمة بشأن إصابة نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمهور نادي برشلونة، صدمة بشأن إصابة أحد لاعبي الفريق الكتالوني والتي تهدد باستمرار غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

دي يونج لم يتعافى من الإصابة

ذكر راديو “راك 1” إن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة لا يزال متضررًا من إصابته، والخيار الأفضل بالنسبة له إجراء عملية جراحية.

وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية عودة دي يونج خلال الأسابيع القادمة لكنه لن يكون بحالة جيدة إلا إذا خضع لعملية جراحية.

كما بات دي يونج، معرضًا لخطر كبير للانتكاس عند أي تسديدة أو تدخل على الكاحل حال عودته للملاعب دون جراحة لإعادة بناء الأربطة المتضررة.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قد توقعت عودة دي يونج للتواجد مع برشلونة بدايةً من مباراة جيرونا، في سبتمبر المقبل.

ويعاني دي يونج، من إلتواء في الكاحل منذ إصابته في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدور الثاني من الموسم الماضي لمسابقة الدوري الإسباني.