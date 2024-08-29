ليفركوزن إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا
أكمل باير ليفركوزن عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب 1 - 0 على مضيفه كارل زايس جينا، مساء الأربعاء، في ختام مباريات الدور الأول من المسابقة.
ويدين ليفركوزن بالفضل في فوزه إلى يوناس هوفمان صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (52).
وبهذا الفوز استهل ليفركوزن بنجاح حملة دفاعه عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب كايزر سلاوترن (1- 0) في المباراة النهائية.
وكان ليفركوزن قد توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
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