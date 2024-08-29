لاعبو بورفؤاد للتجديف يشاركون مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 البارالمبية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بورفؤاد للتجديف لتحقيق إنجاز جديد على الساحة الدولية، حيث يشارك ثلاثة من أبطاله مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 البارالمبية.

بورفؤاد للتجديف يستعد للمشاركة في بارالمبياد باريس

يتضمن الفريق كلًا من المدير الفني أحمد قوطة، بالإضافة إلى اللاعبين المميزين علي الزيني ومروة عبدالعال.

يأتي اختيار هؤلاء الرياضيين للمشاركة في هذه البطولة العالمية نتيجة لأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، حيث نجحوا في إثبات جدارتهم وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يعد كابتن أحمد قوطه من الأسماء البارزة في عالم التجديف، حيث قاد فريقه لتحقيق العديد من البطولات، مما ساهم في تأهلهم لهذا الحدث الرياضي الكبير.

أما اللاعبان علي الزيني ومروة عبدالعال، فقد أظهرا مستوىً عاليًا من الأداء الفني خلال التدريبات والمنافسات المحلية، ما جعل اختيارهما للمشاركة في الأولمبياد خطوة منطقية لدعم حظوظ المنتخب المصري في حصد الميداليات.