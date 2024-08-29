نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ليفربول في مهمة صعبة.. نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت صباح اليوم الخميس، قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وذلك بعد انتهاء مباريات الدور الثاني، مساء الأربعاء.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، عن وقوع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في مواجهة قوية ضد وست هام، بينما سيلتقي مانشستر سيتي مع واتفورد، الناشط في دوري الدرجة الأولى.

نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × وست هام

مانشستر سيتي × واتفورد

آرسنال × بولتون

مانشستر يونايتد × بارنسلي

أستون فيلا × ويكمب

ليستر سيتي × والسول

توتنهام × كوفنتيري

ليتون أورينت × برينتفورد

شيفيلد × بلاكبول

فولهام × بريستون

ساوثهامبتون × إيفرتون

كريستال بالاس × كوينز بارك

فليتوود تاون × ستوك سيتي

وولفرهامبتون × برايتون أليبون

نيوكاسل يونايتد × ويمبلدون

تشيلسي × بارو