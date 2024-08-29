التعادل يحكم مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد سلبيًا أمام نظيره إسبانيول في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

سدد جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 8، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها حارس مرمى إسبانيول من أسفل يمين مرماه.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 12، بعد تسديدة من صامويل لينو من داخل منطقة الجزاء.

وصوب ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 25، تصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت محاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 54 بداع التسلل على رودريجو ريكيلمي قبل تسجيله للهدف.

وحدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في الوقت المتبقي من عمر المباراة، ولكن دون تشكيل أي خطورة على المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ترتيب فريقا أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، فيما يحتل فريق إسبانيول المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة مباراتين.