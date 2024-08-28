بقيادة لويس فيسنتي.. تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس، في بداية مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للموسم الجديد.

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

وشهدت تدريبات الحراس مشاركة، محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ويوسف حمادة، بالإضافة إلى محمد إيهاب حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.