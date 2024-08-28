نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الوحدة والعروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزا صعبا على نظيره فريق العروبة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الوحدة والعروبة

وسجل اوديون ايجالو الهدف الأول في الدقيقة الأولى صنعه له مكعازي وعادل زياد الحنيطي النتيجة للعروبة في الدقيقة 30 صنع جودموندسون.

ثم سجل خضري الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 90 من تمريرة رائعة لزميله كريتو وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب الوحدة والعروبة

ويحتل الوحدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل ولم يخسر بينما يأتي العروبة في المركز السادس عشر دون نقاط حيث هزم مرتين ولم ينتصر أو يتعادل حتى الآن.