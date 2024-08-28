نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة يفوز بثنائية على العروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزا صعبا على نظيره فريق العروبة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الوحدة والعروبة

وبدأت أحداث مباراة الوحدة والعروبة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل اوديون ايجالو الهدف الأول في الدقيقة الأولى صنعه له مكعازي وعادل زياد الحنيطي النتيجة للعروبة في الدقيقة 30 صنع جودموندسون وانتهى الشوط الأول 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول الوحدة تسجيل الهدف الثاني لكنه لم ينجح لتألق دفاع وحارس العروبة ثم سجل خضري الهدف الثاني في الدقيقة 90 من تمريرة رائعة لزميله كريتو وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب الوحدة والعروبة

ويحتل الوحدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل ولم يخسر بينما يأتي العروبة في المركز السادس عشر دون نقاط حيث هزم مرتين ولم ينتصر أو يتعادل حتى الآن.