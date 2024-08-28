نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفلت من فخ ضمك وينتصر بصعوبة في مباراة الـ5 أهداف بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز أمام نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ينتصر بصعوبة على ضمك

وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره ضمك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

افتتح التهديف ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 45+5 لصالح الهلال لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استطاع فريق ضمك قلب الطاولة حيث أحرز فرنسوا كامانو لصالح فريقه في الدقيقة 49 من صناعة رامزي صولان.

وتمكن حبيبو ديالو أن يسجل الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة 53، إلا أنه في الدقيقة 73 استطاع مصعب الجوير أن يكسر هذا التقدم بهدف التعادل لصالح الهلال.

فيما نجح ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84 من صناعة مصعب الجوير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما لم يحصد ضمك أي نقاط حتى الآن.