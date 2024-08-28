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الزمالك يتلقى خطابا من اتحاد الكرة باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 خلال الفترة المُقبلة.


وجاءت قائمة اللاعبين التي تم اختيارها كالتالي:-

-أحمد مجدي "مدافع"

-محمد السيد "وسط ملعب"

-أنس وائل "جناح هجومي"

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"


ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح، بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر إلى يوم السبت الموافق 7 من نفس الشهر، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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