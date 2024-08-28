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أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم إجراء تعديل على معسكر الفريق ببرج العرب ليبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري بدلًا من الغد ويستمر حتى يوم 7سبتمبر المقبل.

الزمالك يخوض 3 وديات في معسكر برج العرب



ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات ودية في المعسكر يبدأها بمواجهة الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري، ويلتقي بعدها مع الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.



وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعدادًا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.