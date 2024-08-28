نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يؤكد جاهزية محمد صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد صبحي حارس مرمى الأبيض للمشاركة مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المُقبلة.

طبيب الزمالك يؤكد جاهزية محمد صبحي

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد صبحي حارس المرمى أنهى البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية بنجاح، بعد الإصابة التي كان يعاني منها بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن الحارس شارك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بصورة طبيعية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المُقبلة من الناحية الطبية.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.