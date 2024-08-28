عاجل ورسميا.. زيزو يعلن استمراره مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب نادي الزمالك، بقاءه في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل 2025.

زيزو يعلن استمراره مع الزمالك

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الزمالك ليس مجرد نادي، هو عائلة، إيمانكم وإخلاصكم أظهروا لي معنى أن أكون منتميًا".

وأكمل: "أنا سأستمر هنا، ليس لأي شيء، ولكن لأجلكم، الجماهير التي تجعل كل مباراة مميزة، دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معًا يدا بيد، في أي لحظة صعبة، يزداد إخلاصي وحبي لكم، شكرا لكم لثقتكم بي".