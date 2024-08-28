نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فراعنة التنس يستعدون للمجر فى النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك منتخب مصر الوطنى لرجال التنس حاليا فى بطولة النمسا الدولية وذلك استعدادا للمواجهة الصعبة والمرتقبة أمام المجر يومى 13 و14 سبتمبر المقبل بملعب السنتر كورت التاريخى بنادى الجزيرة ضمن منافسات المجموعة العالمية الاولى لكأس ديفيز.

فراعنة التنس يستعدون للمجر فى النمسا

ويشارك فى بطولة النمسا حاليا كل من محمد صفوت كابتن ومدرب المنتخب وكريم مأمون وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومايكل صبحى واكرم السلالى.

ويسدل الستار على بطولة النمسا الدولية يوم الاحد المقبل ويعود بعدها فراعنة التنس إلى القاهرة لمواصلة الاستعدادات الأخيرة قبل ملاقاة المنتخب المجرى.

وشارك لاعبونا فى بطولة النمسا ذات الملاعب الرملية المشابهة لملعب السنتر كورت بالجزيرة فى اسبوعها الثانى واستطاع لاعبنا عمرو عصراوى خلاله الوصول إلى المربع الذهبى لكنه خسر امام المصنف الأول الاوكرانى والذى توج باللقب لاحقا اوليج بصعوبة 3 / 6 و4 / 6.

فيما بلغ الثنائى مايكل صبحى وفارس زكريا المباراة النهائية لمنافسات الزوجى وانهزما امام التشيكى السلوفاكى 3 / 6 و2 / 6.