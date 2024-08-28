نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات المونديال.. فلسطين تواجه الكويت على أرضها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، على إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026 على أرضه وبين جماهيره.

في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، ذكر اتحاد الكرة الفلسطيني: "تلقينا خلال الأيام الماضية قرارًا من "فيفا"، والاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة مباراة منتخبي فلسطين والأردن ضمن تصفيات مونديال 2026 على إستاد فيصل الحسيني بفلسطين".



وأضاف البيان: "تلقينا أمس الثلاثاء رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي، مفادها بتعذر إقامة المباراة في فلسطين نظرًا لضيق الوقت، وخشية من أن تقوم إسرائيل بعرقلة وصول الأشقاء الأردنيين، وأيضًا عرقلة دخول الكوادر الفنية المكلفة بالإشراف على المباراة، ووفدي الاتحادين الآسيوي والدولي، ولذلك ارتأينا مضطرين أن نلعب هذه المباراة فقط في ماليزيا".

وفي ختام بيانه، شدد اتحاد الكرة الفلسطيني: "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نؤكد أن الترتيبات جارية لاستضافة المباراة الثانية على ملعبنا للمنتخب في التصفيات أمام شقيقه الكويتي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) على أرض فلسطين".

ويشارك منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه بالدور الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عمان، الأردن، والكويت، حيث يتأهل المتصدر والوصيف للنهائيات مباشرة