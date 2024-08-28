نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال كبير بممثلي وزارة الشباب والرياضة في افتتاح الألعاب البارالمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الأربعاء افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تنطلق من اليوم 28 اغسطس وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

استقبال كبير بممثلي وزارة الشباب والرياضة

وتشهد فعاليات الافتتاح مساء اليوم الحفل الترحيبي بالوفود الحكومية ممثلي وزارات الشباب والرياضة للدول المشاركين بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ومن بين حضور الوفد الحكومي المصري في دورة الألعاب البارالمبية بباريس عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

ودعت اللجنة المنظمة عمرو الحداد بصفته نائبًا للوزير لتسهيل كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة المصرية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع السفير المصري المستشار علاء يوسف سفير مصر بفرنسا.

وحرص عمرو الحداد على توجيه الشكر للسفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، على كافة جهوده وتواصله مع اللجنة البارالمبية المصرية منذ اسابيع لتذليل اى عقبات تواجه البعثة فى التحضير والاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، من تأشيرات وإجراءات الوصول.

وأكد الحداد أن السفارة تقدم كل الدعم للبعثة المصرية وتساندها لتقديم أفضل مالديها من نتائج، كي تحقق البعثة نتائج مشرفة لمصر والمصريين.

ومن جانبه، أشاد محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالدور الذي تقدمه السفارة من تسهيل اجراءات تواجد البعثة في فرنسا.

وتقدم عبد العزيز بالشكر للسفير على حفاوة الاستقبال منذ وصول البعثة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية تضم عدد من الرياضات سواء الجماعية أو الفردية.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية تضم 54 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 10 رياضات مختلفة من بينها ثلاث رياضات تشارك مصر فيها لأول مرة وهي: "الكياك والتجديف والبوتشيا".