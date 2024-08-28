نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية في غياب محمود شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة تدريبات بدنية مكثفة خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك في غياب شيكابالا

وقد أدار هذه الحصة البدنية جواو ميجيل، مخطط الأحمال، وماريو تومليانوفينش، المعد البدني، بهدف تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن للموسم القادم.

بعد انتهاء الفقرة البدنية، قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمة فنية مصغرة، لتعزيز الجاهزية الفنية والتكتيكية.

وفي سياق آخر، حصل محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات اليوم.

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بدءًا من يوم غد الخميس وحتى 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ولمواجهة فريق الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.