نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلتك يعلن ضم مدافع برشلونة على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 28/8/2024، عن انتقال لاعبه أليكس فالي على سبيل الإعارة إلى سيلتك الاسكتلندي.

سيلتك يعلن ضم مدافع برشلونة على سبيل الإعارة

وانضم مدافع برشلونة الشاب إلى سيلتك لمدة موسم على سبيل الإعارة، وأعلن النادي عن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عبر بيان رسمي.

وجاء بيان سيلتك كالتالي: "يسعدنا أن نؤكد التعاقد مع الظهير الإسباني أليكس فالي على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة".

وذكر نادي برشلونة عبر بيان: "توصل النادي إلى اتفاق بشأن تمديد عقد اللاعب أليكس فالي حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين".

وأكمل البيان "كما توصل نادي برشلونة وسيلتك إلى اتفاق بشأن إعارة المدافع الكتالوني إلى الفريق الاسكتلندي حتى صيف 2025".

