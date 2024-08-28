انت الأن تتابع خبر فرنسا .. احتجاجات على مشاركة منتخب اسرائيل بدورة الألعاب البارالمبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظم ناشطون ومتظاهرون عرب وفرنسيون، بالتزامن مع انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في فرنسا 2024، احتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، ردا على استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، ووجود فريق الكيان في دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وكان المشاركون في هذه المظاهرة يحملون لافتات مكتوبة بخط اليد تحمل رمز حنظلة، ويصرخون “اغسلوا أيديكم من الدماء” قبل السباق.

وطالب المتظاهرون بمقاطعة منتخب الكيان الصهيوني في الفعاليات الرياضية، وخاصة الألعاب البارالمبية الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، وبالتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الفرنسية، خرجت مظاهرات في جميع دول العالم، احتجاجاً على وجود منتخب الكيان في هذه الألعاب.

ويطالب الرأي العام العالمي بمقاطعة الكيان الصهيوني في كافة الفعاليات وخاصة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا.

ويشار إلى انه انطلقت مساء الأربعاء بباريس، الألعاب البارالمبية، بمشاركة عدد كبير من المتنافسين والرياضيين الذين جاؤوا من جميع دول العالم.