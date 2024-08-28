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أحمد جودة - القاهرة - وعد الإسباني خوسيه لانا المدرب الجديد لمنتخب سوريا لكرة القدم بـ "تغيير صورة الفريق نحو الأفضل"، وذلك في تقديمه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة الأربعاء.

الإسباني خوسيه لانا مدرب سوريا يعد بتغيير صورة المنتخب

وأكّد لانا (49 عاما) أن تشكيلة "نسور قاسيون" الجديدة "ستُبنى على اللاعب الأفضل القادر على تمثيل المنتخب بالشكل الأمثل لذلك سنبحث بدقة عن هذا اللاعب سواء المحلي أم المحترف (في الخارج)".

وأشار لانا أنه تعاقد مع الاتحاد السوري لثلاث سنوات "لتدريب المنتخب الأول بالدرجة الأولى والإشراف على الفئات العمرية الأخرى وسأعمل بالتنسبق مع الاتحاد على تغيير صورة المنتخب نحو الأفضل".

ووعد الإسباني الجمهور السوري بالعمل الجاد، قائلا "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وسأعمل على اكتشاف المواهب من مختلف الأعمار خلال حقبتي التدريبية".

وكان المنتخب السوري فشل بالتأهّل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر.