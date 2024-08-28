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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة عن وجود إصابة جديدة انضمت لمستشفى الفريق، وذلك بعدما تعرض اللاعب مارك برنال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

برشلونة يعلن عن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي للركبة

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء مشاركته في مباراة برشلونة ضد رايو فايكانو، في نهاية المواجهة.

وقد انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق برشلونة ضد نظيره رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وقدم اللاعب برنال أداء مميز في المواجهة التي أقيمت، حيث أنه شارك بشكل أساسي وتعرض للإصابة في نهاية المباراة أثناء الوقت المحتسب البدل من الضائع.

وسيخضع لاعب برشلونة برنال لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، حيث أنه يلعب صاحب الـ 17 عاما في مركز الوسط المدافع.