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أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) مضاعفة عقوبة إيقاف ماريو فوشكوفيتش لاعب فريق هامبورج الألماني إلى أربع سنوات بسبب المنشطات.

مضاعفة عقوبة فوشكوفيتش لاعب هامبورج بسبب المنشطات

وقدم فوشكوفيتش استئنافا ضد عقوبة إيقافه الأولى لمدة عامين أمام أعلى جهة قضائية رياضية في العالم، كما استأنفت أيضا الوكالتان الألمانية والعالمية لمكافحة المنشطات لرغبتهما في مضاعفة الإيقاف إلى أربع سنوات.

وقال بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء "تأكدنا من وجود نتيجة اختبار إيجابية وتم زيادة عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب إلى أربع سنوات لانتهاك المادة 6 من لوائح مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف البيان "لذا رفضنا الاستئناف المقدم من فوشكوفيتش، بينما تقرر الموافقة على الطعن المقدمة من الوكالتين الألمانية والعالمية لمكافحة المنشطات".

وأوضحت أيضا أنه تم الأخذ في الاعتبار الإيقاف المؤقت للاعب الذي بدأ منذ نوفمبر 2022، لتنتهي بذلك عقوبة اللاعب في نوفمبر 2026.