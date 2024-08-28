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عاجل.. رحيل لاعب جديد عن برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل لاعب جديد عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مهرجان الرحيل عن برشلونة.. فالي رقم "13"

ورحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة العديد من اللاعبين  وصل عددهم إلى 12، منهم سيرجي روبيرتو، ماركوس ألونسو، سيرجينو ديست، فيتور روكي، كليموه لينجليه وأوريول روميو.


وحسبما أكد بيان برشلونة الرسمي أن الظهير الأيسر أليكس فالي، صاحب ال20 عامًا، سيرحل عن صفوف الفريق متجهًا لفريق سيلتيك حتى 30 يونيو 2025، وذلك بعدما قام بتجديد عقده حتى اليوم الموافق 30 يونيو 2026، على سبيل الإعارة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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