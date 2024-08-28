عاجل.. رحيل لاعب جديد عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مهرجان الرحيل عن برشلونة.. فالي رقم "13"

ورحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة العديد من اللاعبين وصل عددهم إلى 12، منهم سيرجي روبيرتو، ماركوس ألونسو، سيرجينو ديست، فيتور روكي، كليموه لينجليه وأوريول روميو.



وحسبما أكد بيان برشلونة الرسمي أن الظهير الأيسر أليكس فالي، صاحب ال20 عامًا، سيرحل عن صفوف الفريق متجهًا لفريق سيلتيك حتى 30 يونيو 2025، وذلك بعدما قام بتجديد عقده حتى اليوم الموافق 30 يونيو 2026، على سبيل الإعارة.

