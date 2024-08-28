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أحمد جودة - القاهرة - وقّع داني أولمو على ظهوره الأول الرائع بقميص نادي برشلونة، إذ نجح في قيادة الفريق لتحقيق "ريمونتادا" أمام رايو فاييكانو 2-1 مسجلًا هدف الفوز ليصبح بذلك رابع لاعب يسجل هدفًا في الظهور الأول مع الفريق الكاتالوني خلال العقد الأخير.

سبقه الحدادي وراميريز وجويو.. أولمو رابع لاعب يسجل في ظهوره الأول

ووفقًا لبيانات من موقع BeSoccer، لم يتمكن سوى 3 لاعبين من تسجيل هدف خلال الظهور الأول لهم مع "البلاوغرانا" خلال العقد الأخير وهم منير الحدادي وساندرو راميريز ومارك جويو.

في موسم 2014-2015 أحرز الحدادي أولى أهدافه في أول ظهور له مع البرسا في شباك إلتشي كما سجل راميريز أيضًا للمرة الأولى في أول مشاركة أمام فياريال، وبعد مرور 9 سنوات عاد اللاعب الشاب جويو ليفتتح أول أهدافه في الموسم الماضي 2023-2024 أمام أتلتيك بلباو في ظهوره الأول مع الفريق.

وها هو داني أولمو الذي نجح أمس في تسجيل الهدف الأول له في المشاركة الأولى أمام فاييكانو في مباراة كان هو بطلها نظرًا لتسجيله هدف الفوز ليحقق البرسا الريمونتادا ويفوز بنقاط المباراة الثلاث.