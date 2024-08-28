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أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع الإسباني ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد.

أرتيتا مدرب أرسنال يشيد بصفقة التعاقد مع ميرينو لاعب ريال سوسيداد

وأكمل ميرينو الفحص الطبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم الكشف عنه كلاعب في أرسنال بعقد طويل الأجل.

وقال أرتيتا لموقع أرسنال الرسمي على الإنترنت: "ميكيل لاعب بجودة عالية وسيكون إضافة بفضل خبراته وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبعدما لعب في مستويات عالية مع النادي ومنتخب إسبانيا".

وأضاف مدرب أرسنال "ميكيل سيكون إضافة قوية لفريقنا بفضل قدراته الفنية وشخصيته القوية والإيجابية، وتمتعه بعقلية الفوز بعدما ساهم في فوز منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا هذا الصيف".

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مسيرته في أوساسونا، وبعدها خاض تجارب قصيرة مع فريقي بوروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد.

وبعد أداء مميز خلال موسم وحيد مع نيوكاسل تحت قيادة رافاييل بينيتيز، عاد ميرينو إلى إسبانيا للانضمام إلى سوسيداد حيث أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في بلاده.

وعلى المستوى الدولي ساهم ميكيل ميرينو في فوز إسبانيا بفضية أولمبياد طوكيو عام 2021 ولعب دورا بارزا في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024 حيث سجل هدف الفوز على ألمانيا في الدقيقة 119 من مباراة دور الثمانية.