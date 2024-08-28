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أحمد جودة - القاهرة - سجل الوافد الجديد داني أولمو هدفًا في الدقائق الأخيرة ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على رايو فاييكانو والعلامة الكاملة بعد ثلاث جولات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

بعد غيابه عن أول مباراتين.. أولمو ينقذ برشلونة

وغاب أولمو عن أول مباراتين خاضهما برشلونة في الدوري بعدما أخفق النادي في تسجيله بسبب صعوبات في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي حددتها رابطة الدوري الإسباني.

لكنه شارك بديلًا في الشوط الثاني ليمنح الفريق الشرارة التي كان يحتاجها في ظهوره الأول بعد انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيغ.

وسجل هدف الفوز في الدقيقة 82 بعدما أدرك بيدري التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 60. وكان أوناي لوبيز لاعب رايو فاييكانو قد افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة.

ويتصدر الفريق الكاتالوني الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين أمام فياريال ثاني الترتيب. ويحتل رايو فاييكانو المركز الثامن بأربع نقاط.

ولم يترأف ملعب فايكاس معقل رايو فاييكانو بالفريق في السنوات القليلة الماضية، إذ أخفق برشلونة في الفوز فيه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

وهيمن رايو فاييكانو على الشوط الأول وتقدم بهدف سجله أوناي لوبيز في الدقيقة التاسعة، من هجمة مرتدة سريعة قادها خورخي دي فروتوس الذي لعب التمريرة الحاسمة.

وسنحت لألبارو غارسيا وإيسي بالازون فرص لتعزيز تقدم رايو فاييكانو الذي بدأ المباراة بقوة ولعب بضغط عال على برشلونة واعتمد على الهجمات المرتدة.

لكن برشلونة انتفض بعد الاستراحة إذ دفع المدرب هانز فليك بالوافد الجديد أولمو والذي كان مؤثرًا كما كان في مشوار إسبانيا نحو لقب بطولة أوروبا 2024.

وأطلق تسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 57 ارتدت من العارضة وكان مصدر إزعاج دائم لدفاع رايو فاييكانو.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة بدأها بيدري الذي مرر الكرة إلى رافينيا في الجانب الأيسر قبل أن ينطلق ليستقبل الكرة ويهيئها ويطلقها إلى داخل الشباك.

وظن الفريق أنه سجل الفوز عندما أطلق روبرت ليفاندوفسكي الكرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 71، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة في بناء الهجمة رصدها حكم الفيديو المساعد.

لكن في نهاية المطاف، منح أولمو الفريق الكاتالوني فوزًا مستحقًا بعد حصوله على تمريرة من الأمين جمال داخل المنطقة ليضعها في الشباك.