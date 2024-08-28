رونالدو يعلن موعد اعتزاله ويكشف عن مفاجأة كبرى لجماهير النصر

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رياض - احمد صلاح - في ظل الأحاديث المستمرة حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، خرج النجم البرتغالي بتصريحات جديدة حول خططه بعد نهاية عقده الحالي. وكشف رونالدو عن تفاصيل مثيرة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم، مما أثار اهتمام الجماهير والمهتمين بالكرة العالمية.

رونالدو يعلن موعد اعتزاله ويكشف عن مفاجأة كبرى

تتواصل الأحاديث حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي. وقد أثار رونالدو ضجة كبيرة في الوسط الرياضي بعد أن كشف عن خطط واضحة بشأن اعتزاله كرة القدم.

رونالدو يفجر مفاجأة بموعد اعتزاله

في تصريح مفاجئ، أعلن كريستيانو رونالدو أنه قد يعتزل كرة القدم رسميًا بعد موسمين أو ثلاثة. وقال رونالدو: "ربما سأعتزل بعد موسمين أو ثلاثة من رياضة كرة القدم نهائي". وأضاف رونالدو: "أعتقد أنني سأختتم مسيرتي الرياضية مع نادي النصر"، ما يشير إلى التزامه بالبقاء مع الفريق السعودي حتى نهاية مسيرته المهنية.

استعدادات نادي النصر