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أحمد جودة - القاهرة - يجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس، ولمدة يومين، قرعة بطولات الأندية القارية (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر).

تفاصيل قرعة البطولات الأوروبية الثلاث

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الخميس، في موناكو، فيما تقام قرعتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الجمعة.



ويشهد الموسم الأوروبي الجديد إقامته بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقًا في كل مسابقة من الثلاث.

ففي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر سيخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع خارج أرضه)، فيما سيخوض الفريق المشارك في بطولة دوري المؤتمر ست مباريات (ثلاث مباريات على أرضه وثلاث خارجها).

أكبر تغيير ستشهده البطولات الثلاث هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق في أربعة أوعية، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)،حيث سيتم وضعه في المركز الأول بالوعاء الأول، بغض النظر عن تصنيفه، حيث سيضم كل وعاء 9 فرق. وعقب سحب الورقة الخاصة بالريال (على سبيل المثال) سيتم بعد ذلك سحب فريقين من الأوعية الأربعة، على أن يتم تقسيم هذه المباريات، لتقام أربع مباريات على أرض الفريق وأربعة خارجها.

وفي دوري المؤتمر سيتم تصنيف الفرق في ستة أوعية بحيث يتم سحب فريق من الوعاء الأول وفريق من الأوعية الستة ويتم تقسيم المباريات مابين ثلاثة على أرضه وثلاثة خارجها.

وفي مرحلة الدوري لا يمكن لأي فريق أن يواجه فريق من نفس البلد، ولكن يمكن لفريق أن يواجه فريقين مختلفين من دولة واحدة كحد أقصى.

في كل مسابقة، كل الفرق الـ36 سيتم سحبها يدويًا. لكل فريق يتم سحبه يدويا، سيقوم برنامجًا آليًا بسحب منافسيه بشكل عشوائي، وسيتم الكشف عنهم على الشاشة في قاعة السحب وعلى التلفاز. كما سيحدد البرنامج أيضًا المباريات التي سيخوضها الفريق على أرضه وخارجها.

ومن المقرر أن تبدأ القرعة بالسحب من الوعاء الأول، حيث سيتم تعيين المنافسين لكل الفرق، واحدًا تلو الآخر، وسيتم السحب من كل وعاء بترتيب تنازلي حتى يتم تعرف كل فريق على منافسه.

رغم أن الفرق ستتعرف على منافسيها مع نهاية السحب، فإن قائمة المباريات مع تواريخ المباريات وأوقات انطلاقها سيتم وضعها لاحقًا وإعلانها يوم السبت 31 أغسطس (آب)، لضمان عدم وجود تعارض في التقويم بين المسابقات.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 17 إلى 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يومي 1 و2 تشرين الأول أكتوبر، فيما تقام الجولة الثالثة يومي 22 و23 من ذات الشهر.

ويشهد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 5 و6 و26 و27.

وتقام الجولة السادسة يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) 2025، فيما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 29 يناير (كانون الثاني).

وتقام مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 11 و12 فبراير (شباط) المقبل فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من ذات الشهر، فيما تقام مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 4 و5 مارس (آذار)، وتقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من ذات الشهر.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 8و9 أبريل (نيسان) فيما تقام مباريات الإياب يومي15 و16 أبريل (نيسان).

وتقام مباراتي الذهاب للدور قبل النهائي يومي 29 و30 أبريل (نيسان) فيما تقام مباراتي الإياب يومي 6 و7 مايو (أيار)، فيما تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو (أيار) على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني.

في المقابل تقام مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الثانية يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما تقام الجولة الثالثة يوم 24 من ذات الشهر.

وتقام الجولة الرابعة يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تقام الجولة الخامسة يوم 28 من ذات الشهر.

وتقام الجولة السادسة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 23 و30 يناير (كانون الثاني) 2025.

وتقام مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 13 و20 فبراير (شباط) المقبل، فيما تقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و13 مارس (آذار) المقبل، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و17 أبريل (نيسان).

وتقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 1 و8 مايو (أيار)، فيما تقام المباراة النهائية يوم 21 مايو (أيار) على ملعب سان ماميس، معقل فريق أتلتيك بلباو.

في المقابل تبدأ مباريات الجولة الأولى بدوري المؤتمر الأوروبي يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الثانية يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول).

وتقام مباريات الجولة الثالثة يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الرابعة يوم 24 من ذات الشهر.

وتقام مباريات الجولتين الخامسة والسادسة يومي 12 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتقام مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 13 و20 فبراير (شباط) المقبل، فيما تقام مباريات دور الـ16 يومي و6 و13 مارس (آذار)، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و17 أبريل (نيسان) المقبل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 1 و8 مايو (أيار)، فيما تقام المباراة النهائية يوم 28 مايو (أيار) على ملعب فروتسواف في بولندا.