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أحمد جودة - القاهرة - استلم مهاجم بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كين جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لأفضل هدّاف في دوري أوروبي لكرة القدم خلال حفل في بافاريا الثلاثاء.

هاري كين ينال جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في ميونيخ

سجّل كاين 36 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الألماني، أكثر من أي لاعب آخر في القارة العجوز.

وعلى الرغم من تصدره ترتيب الهدّافين في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، إلا أنّ كاين لم يفز قط بالجائزة.

وقال كين "إنه شعور رائع".

وتابع "الجائزة للجميع. لولاكم لما كنت واقفا هنا اليوم. أشعر بالسعادة وأتطلع إلى الموسم الجديد. أشعر بطاقة جديدة.

"أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".

ولا يزال كين الفائز بالعديد من الجوائز الفردية يبحث عن الفوز بباكورة ألقابه على المستوى الجماعي في مسيرته.

ولم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من الفوز بأي لقب في موسمه الأول مع العملاق البافاري، وهي كانت المرة الأولى التي يعجز فيها بايرن عن الفوز بلقب منذ العام 2012.