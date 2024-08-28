نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة.

وتنطلق الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي مساء السبت القادم والموافق 31 أغسطس الجاري بمباريات قوية أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد وست هام وأرسنال ضد برايتون.

ثم يشهد الأحد عدد آخر من المباريات المميزة مثل مواجهة تشيلسي مع كريستال بالاس ومواجهة ليفربول بمانشستر يونايتد.

واستطاع مانشستر سيتي أن يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط وبالتساوي مع برايتون والأرسنال وليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة

1- مانشستر سيتي 6 نقاط

2- برايتون 6 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- ليفربول 6 نقاط

5- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

6- نوتينجهام فورست 4 نقاط

7- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط

8- تشيلسي 3 نقاط

9- وست هام يونايتد 3 نقاط

10- مانشستر يونايتد 3 نقاط

11- فولهام 3 نقاط

12- أستون فيلا 3 نقاط

13- برينتفورد 3 نقاط

14- بورنموث نقطتين

15- ليستر سيتي نقطة واحدة

16- ساوثهامتون دون نقاط

17- كريستال بالاس دون نقاط

18- إبسويتش تاون دون نقاط

19- وولفرهامبتون دون نقاط

20- إيفرتون دون نقاط