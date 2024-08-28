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موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه لاس بالماس، مساء، غدًا، الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 على ملعب " جران كناريا” ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا "ميندي" - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - جولر - أوريليان تشواميني

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد ولاس بالماس على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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