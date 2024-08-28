نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه لاس بالماس، مساء، غدًا، الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 على ملعب " جران كناريا” ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا "ميندي" - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - جولر - أوريليان تشواميني

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد ولاس بالماس على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.