نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024 بعد أن مرت جولتين من عمر البطولة.

واحتل هالاند صدارة الدوري الإنجليزي برصيد أربع أهداف وبفارق هدفين عن محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة والذي يحظى باهتمام كبير من الجمهور في كل مكان.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة

إرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف

نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف

سون هيونج مين، توتنهام، هدفان

داني ويلبيك، برايتون، هدفان

محمد صلاح، ليفربول، هدفان

كيفن دي بروين مانشستر سيتي هدف واحد

جوشوا زيركزي مانشستر يونايتد هدف واحد

اماد ديالو مانشستر يونايتد هدف واحد

ديوجو جوتا ليفربول هدف واحد

كاي هافيرتس آرسنال هدف واحد

بوكايو ساكا آرسنال هدف واحد

لياندرو تروسارد آرسنال هدف واحد

توماس بارتي آرسنال هدف واحد

أليكس إيوبي فولهام هدف واحد

إيميل سميث روي فولهام هدف واحد

جواو بيدرو برايتون هدف واحد

كاورو ميتوما برايتون هدف واحد

سيمون ادينجرا برايتون هدف واحد

جولينتون نيوكاسل هدف واحد

كريس وود نوتنجهام فورست هدف واحد

مورجان جيبس وايت نوتنجهام فورست هدف واحد

أنطوان سيمنيو بورنموث هدف واحد

لوكاس باكيتا وست هام هدف واحد

جارود بوين وست هام هدف واحد

توماس سوسيك وست هام هدف واحد

أمادو أونانا أستون فيلا هدف واحد

جون دوران أستون فيلا هدف واحد

بريان مبيومو برينتفورد هدف واحد

جيمي فاردي ليستر سيتي هدف واحد

ووت فايس ليستر سيتي هدف واحد

بيدرو بورو توتنهام هدف واحد

يفيس بيسوما توتنهام هدف واحد

كريستيان روميرو توتنهام هدف واحد

يوان ويسا برينتفورد هدف واحد

ماتيو كوفاتشيتش مانشستر سيتي هدف واحد

صامويل سزموديكس إبسويتش تاون هدف واحد

كول بالمر تشيلسي هدف واحد

جواو فيليكس تشيلسي هدف واحد

نيكولاس جاكسون تشيلسي هدف واحد