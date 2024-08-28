نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: نهائي الملايين.. مصطبة موديست.. اعتزال رونالدو.. هلا الشيخ زيدان.. بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

نهائي الملايين



تفوق زد وبيراميدز على الإسماعيلي والمصري.. تأهل فريقي الاستثمار إلى نهائي كأس مصر وخرجت جماهير الدراويش وبورسعيد حزينة.. "لا تحزنوا الكرة الآن ملايين وفكر وتخطيط وإدارة.. خلاص والله زمان يا سلاحي خلصت".

مصطبة موديست



محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي قال أنهم للأسف اعتمدوا كثيرا على تاريخ موديست فقط عند التعاقد معه!.. "يا كابتن أنت نجم كبير بل معلم، عيب لما تتعاقد مع لاعب بسبب تاريخ ماضي ومر، موديست جاي من على المصطبة".

اعتزال رونالدو



كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي أكد أنه سيعتزل بعد عامين أو ثلاثة، ولكن الغريب عند سؤاله عن العمل كمدرب بعد الاعتزال قال أنه سيبتعد عن كرة القدم تمامًا.. "أنت لا تحتاج لوظيفة بالطبع، ولكن أعتقد أنك عينت للتو في قناة الملايين UR على يوتيوب.. فلا تشغل بالك".

هلا الشيخ زيدان



صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى أن نادي النصر السعودي بدأ يفكر بقوة في التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، بدعم من كريستيانو رونالدو.. "هلا بالشيخ زيدان.. الدوري السعودي أصبح عالميًا، بالمال نعم ولكنه بات جاذبًا دون استغراب النجوم أو الجماهير".



بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

حسام مسعود.. استمر يا بطل

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات، أو في بداية طريق الأمل.

حسام مسعود محرم، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، يستعد للمشاركة مع زملائه في البارالمبياد بباريس، ويسعى لحصد الميدالية الثالثة في تاريخه، بعد برونزيتي اثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016.. بالتوفيق يا بطل.

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