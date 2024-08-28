نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق ضمك، اليوم الأربعاء 28 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع ضد ضمك

تُقام المباراة بين فريقي الهلال وضمك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال وضمك عبر قناة ssc، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عبدالله الحمدان

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، مالكوم.