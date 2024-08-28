نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة الثانية في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء 28 أغسطس، حيث تم إقامة بعض مباريات الجولة أمس.

وتألق ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وتاليسكا وسجلا أهداف لفريقهم في فوز كبير ضد الفيحاء، حيث أصبح كل من الثنائي يمتلك هدفين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وحتى الآن، سجل 5 لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين هدفين.

- كريستيانو رونالدو - النصر - هدفين

- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - هدفين.

- خوليان كينيونيس - القادسية - هدفين.

- كريج جودوين - الوحدة - هدفين.

- تاليسكا - النصر - هدفين.