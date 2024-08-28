نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره لاس بالماس غدًا الخميس التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني بموسمه الجديد 2024-2025.

ويحتضن ملعب "دي جران كاناريا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد ولاس بالماس مساء غد الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس غدًا الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.