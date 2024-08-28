نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباريات الليجا لمتابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 85 نقطة بينما احتل جيرونا المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

يحتل فياريال صدارة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط وجاء كلا من سيلتا فيجو وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط على الترتيب.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من الليجا الإسبانية:

- ريال بيتيس وخيتافي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيك بلباو وفالنسيا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- بلد الوليد وليجانيس الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد وإسبانيول الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال سوسيداد وديبورتو ألافيس الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر