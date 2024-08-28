نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم لمتابعة مواعيد مباريات الدوريات العالمية من أجل متابعة نجومهم المتألقين سواء في البطولات الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

ستقام أربع مباريات من أجل تحديد المتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا كما ستقام مبارتين في بطولة مؤتمر الدوري الأوروبي.

كما ستقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني بينما تقام ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الإسباني بينما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في جميع البطولات اليوم:

* مباريات تحديد المتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا:

- كارباغ اغدام ودينامو زغرب الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- سلوفان براتيسلافا وميتلاند الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- سرفينا زفيزدا وبودو جليمت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- سلافيا براج وليل الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* دوري المؤتمر الأوروبي:

- ريال بيتيس وخيتافي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيك بلباو وفالنسيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني:

- ريال بيتيس وخيتافي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيك بلباو وفالنسيا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- بلد الوليد وليجانيس الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد وإسبانيول الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال سوسيداد وديبورتو ألافيس الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي:

- الاتفاق والاخدود الساعة 7 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- الهلال وضمك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- العروبة والوحدة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر