السكة الحديد يعلن التعاقد مع أحمد حسين نجم سموحة السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد سيد عيسى التعاقد مع أحمد حسين نجم سموحة السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

السكة الحديد يضم أحمد حسين

ووقع أحمد حسين على عقود انتقاله إلى السكة الحديد، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وصرح رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد سيد عيسى، الفريق يسير بخطى ثابتة خلال معسكر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

وقال عيسى خلال تصريحاته، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، يدعم الفريق الأول بشكل كبير، بالإضافة لكافة جماهير الداعمة.

وأضاف، هناك تعاون بين المنظومة للوصول للهدف المنشود وهو التواجد في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأكمل، أن المدير الفني للفريق رضا شحاته، اجتماع مع رئيس قطاع الكرة في وجود الراعي الرسمي للفريق لتلبية كافة طلباته من اللاعبين.

وأوضح مدير الكرة سيد عيسى، أن الفريق استطاع خلال الفترة الماضية التعاقد مع حجاج عويس ثم أحمد شديد قناوي وكريم يكن. بالإضافة لصفقات من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة

كما أشاد المهندس محمد حسين رئيس نادي السكة الحديد، بالصفقات التي أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة بداية من أحمد شديد قناوي، ولتحقيق كل مطالب المدير الفني رضا شحاتة

وتحدث المهندس عرفة مزيرق الراعي الرسمي، عن تحديات فريق السكة الحديد خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الموسم المقبل سيكون موسم الصعود والتواجد في الدوري الممتاز

وجاء التعاقد مع أحمد حسين بناء علي رغبة رضا شحاتة المدير الفني لنادي السكة الحديد لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعد صفقة أحمد حسين هي رابع صفقات نادي السكة الحديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع أحمد شديد قناوي لاعب حرس الحدود وحجاج عويس لاعب بتروجت وكريم يكن لاعب زد وحرس الحدود السابق.