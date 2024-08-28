برشلونة يهزم رايو فايكانو ويتصدر الليغا

برشلونة يهزم رايو فايكانو ويتصدر الليغاصعد برشلونة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تغلبه على مضيفه رايو فايكانو 2-1، في المواجهة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء على ضمن منافسات الجولة الثالثة من "الليغا".

سجل هدفي برشلونة بيدري وداني أولمو في الدقيقتين (60 و82)، بينما أحرز أوناي لوبيز الهدف الوحيد لرايو فايكانو في المباراة في الدقيقة (9).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد رايو فايكانو عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وواصل برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري، إذ حقق الفريق انتصارين في أول جولتين ضد فالنسيا وأتلتيك بيلباو بالنتيجة ذاتها (2 - 1).

وفي مباراة أخرى، تعادل إشبيلية أمام مضيفه ريال مايوركا دون أهداف.

وتستكمل مباريات الجولة ذاتها اليوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع فالنسيا، وليجانيس مع بلد الوليد، وأتلتيكو مدريد مع إسبانيول، ويواجه ريال سوسيداد نظيره ديبورتيفو ألافيس.

وتختتم مباريات هذه الجولة غداً الخميس حينما يلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع مضيفه لاس بالماس، ويلعب جيرونا مع أوساسونا.