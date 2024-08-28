الارشيف / الرياضة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام رايو فاليكانو

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية عن التشخيص المبدئي لاصابة اللاعب مارك بيرنال مع برشلونة بعد إصابته أمام رايو فاليكانو بالدوري.

تفاصيل اصابة بيرنال مع برشلونة

وأصيب بيرنال خلال لقاء برشلونة ورايو فاليكانو الذي جمع بين الفريقين مساء الأمس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

وخرج بيرنال عقب صافرة النهاية من أرض الملعب مستعينا بأفراد الجهاز الطبي، حيث لم يستطع المشي بشكل طبيعي.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن الانطباع الأول بعد رؤية مارك بيرنال في غرفة خلع الملابس فهو الإصابة بتمزق الرباط الصليبي الأمامي

‏وأكدت التقارير أن هذا ما يعتقده برشلونة بعد الفحوصات الأولى وهو في انتظار المزيد من الاختبارات.

وبذلك فلن يلعب بيرنال مع برشلونة مجددًا هذا الموسم بعد إصابته مؤخرًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا